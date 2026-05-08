Rusia interzice pentru prima dată accesul jurnaliștilor străini la parada de 9 Mai

Rusia a interzis accesul jurnaliștilor străini la parada militară dedicată Zilei Victoriei, revocând brusc acreditările acordate anterior mai multor instituții media, printre care Der Spiegel, AFP, ARD și Sky. Moscova a explicat decizia prin schimbarea formatului de relatare a evenimentului din cauza situației actuale, astfel încât doar presa rusă va avea voie să participe la eveniment.

Potrivit publicației Der Spiegel, retragerea acreditărilor a fost comunicată prin intermediul unor apeluri telefonice venite direct de la Kremlin, fără a fi oferite detalii.

Pe lista jurnaliștilor vizați de această măsură se mai află reprezentanți ai postului german ZDF, ai televiziunii italiene Rai și ai postului japonez NHK. Este pentru prima dată când Kremlinul recurge la un astfel de gest, după ce inițial confirmase oficial participarea acestor instituții media la evenimentul din Piața Roșie.

Această restricție coincide cu reducerea substanțială a amplorii festivităților care marchează a 81-a aniversare a capitulării Germaniei naziste în fața Uniunii Sovietice.

Ziua de 9 mai rămâne una dintre cele mai importante sărbători din Rusia, însă Ministerul Apărării a anunțat că, din cauza situației operative actuale, ediția de anul acesta va fi o versiune restrânsă, fără defilarea tehnicii militare. Ultima dată, Rusia a organizat parada de 9 mai fără echipamente militare în 2007.