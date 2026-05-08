Femeia înjunghiată de bărbatul care s-a sinucis la Ciocana, transportată la spital

Bărbatul care s-a aruncat de la înălțime, pe 8 mai, și a murit în sectorul Ciocana al Capitalei ar fi atacat, înainte de gestul extrem, două foste colege de serviciu în scara unui bloc de locuit. În urma agresiunii, o femeie de 52 de ani a fost transportată la spital cu multiple plăgi.

Potrivit Poliției, oamenii legii au fost sesizați despre atac, iar ajunși la fața locului au stabilit preliminar că bărbatul a agresat cu un obiect ascuțit cele două femei.

În urma atacului, una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost internată.

Ulterior, bărbatul a părăsit locul faptei și s-a aruncat în gol de pe acoperișul unui bloc de locuit din apropiere.

În urma traumelor suferite, acesta a decedat.

Poliția a inițiat o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.