Andrei Năstase lansează propunerile pentru Diaspora: „O singură țară, oriunde am fi”

Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a prezentat astăzi angajamentele sale pentru Diaspora, pe care o numește „O singură țară oriunde am fi”. El susține că cetățenii plecați peste hotare nu mai pot fi tratați ca o simplă temă de campanie, ci trebuie priviți ca parteneri reali în dezvoltarea țării.

„Diaspora nu este un decor de campanie. Diaspora înseamnă părinții, copiii, frații și surorile noastre care au plecat nu din plăcere, ci din nevoie. Fiecare euro trimis acasă a fost o lacrimă și o noapte de muncă. Statul v-a răspuns până acum cu birocrație, cozi la vot, colete deschise la frontieră și promisiuni de campanie. Eu vă propun un parteneriat real, cu legi clare și mecanisme transparente, care să transforme dorul în dezvoltare și sacrificiul în drepturi”, a declarat Andrei Năstase.

Angajamentele lui Andrei Năstase pentru Diaspora:

1. Zero taxe și birocrație pe remitențe – comisioane plafonate, transferuri rapide și sigure.

2. „500 pentru toți” – colete fără taxe până la 500 €.

3. „Casa mea Acasă” – subvenții de până la 25% pentru locuințe, dobânzi plafonate și garanții de stat.

4. Fondul Diasporei pentru Dezvoltare – investiții transparente în școli, drumuri, spitale și energie curată.

5. Reprezentare reală în Parlament – circumscripție unică Diaspora sau listă civică proprie, fără filtrele partidelor.

Cum vor fi implementate aceste măsuri:

– Lege-cadru Diaspora 2026;

– Audit extern anual și raport public;

– Calendar clar de implementare:

• primele 100 de zile – pentru colete și portalul digital,

• 6 luni – pentru programul „Casa mea Acasă”,

• 12 luni – pentru primele proiecte de afaceri și infrastructură.

„Oriunde trăiți, Moldova rămâne Acasă. Vă chem să transformăm împreună iubirea pentru țară în drepturi, în putere și în dezvoltare durabilă. În Parlament, voi fi cea mai puternică voce a voastră”, a subliniat Andrei Năstase.