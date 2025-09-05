VIDEO: Cetățeni din Nisporeni spun că sprijină inițiativa Partidului Nostru de interzicere a propagandei LGBT

Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova.

„Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă”, a întrebat un cetățean.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a subliniat că formațiunea pe care o conduce va promova un proiect de lege prin care să fie interzisă și sancționată penal propaganda LGBT. „Eu înțeleg că unii au primit granturi, alții au fost rugați să promoveze LGBT. Dvs aveți dreptate când spuneți că ”ce vede copilul cela, este urât”. Una din inițiativele noastre este de a interzice și răspundere penală pentru promovarea LGBT în Moldova. Eu tot timpul am fost pentru promovarea familiei tradiționale, pentru orice tradiție sănătoasă. Ei să trăiască în lumea lor”, a declarat Usatîi.

Acesta a accentuat că Partidul Nostru va susține exclusiv valorile familiale tradiționale și „orice tradiție sănătoasă” în viața socială a țării.

Recent au fost prezentat principalele obiective ale Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova, iar una dintre cele 50 de inițiative prioritare este interzicerea propagandei LGBT în școli.