Consiliul Audiovizualului are un nou președinte. Cine este Aneta Gonța

Aneta Gonța este noua președintă a Consiliului Audiovizualului (CA) după ce a fost aleasă în cadrul ședinței publice de luni, cu șase voturi „pentru”. Până în prezent, ea a exercitat funcția de vicepreședintă a instituției.

În cadrul aceleiași ședințe, Liliana Vițu a depus cererea de demisie, motivând decizia printr-o „anticipată schimbare în viața profesională”. Ea a fost aleasă în calitate de președintă a CA la mijlocul lunii decembrie 2021.

Ea a ținut să le mulțumească colegilor pentru susținere și efortul depus în cei aproape cinci ani, „pentru ca misiunea autorității naționale de reglementare – și anume cea de a servi interesul public și de a proteja spațiul informațional al țării – să fie realizată”.

Noua președintă a CA, Aneta Gonța, este doctor în politologie și magistru în jurnalism și științe ale comunicării, lectoră universitară, cercetătoare media; formatoare în domeniul educației media și jurnalistă.

A colaborat cu Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Programul Mass-media al Fundației Soros-Moldova, Agora Francophone, Deutsche Welle Akademie. Din 2022, Aneta Gonța face parte din cadrul Comitetului Director pentru Mass-Media și Societate Informațională (CDMSI) al Consiliului Europei (CoE), iar în perioada decembrie 2022 – decembrie 2025, s-a numărat printre membrii Biroului CDMSI.

Totodată, în martie 2026, a fost aleasă în calitate de președintă a Comitetului de experți privind protejarea pluralismului mass-media în era digitală (MSI-ePLU) din cadrul aceluiași for internațional.