Explozii controlate pe Dunăre: Cursul apei, deviat pentru Centrala de la Cernavodă

Militarii români au detonat luni stânca Pârjoaia de pe Dunăre, folosind 100 de kilograme de explozibil, pentru a redirecționa un debit mai mare de apă către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Intervenția are loc în contextul scăderii istorice a nivelului Dunării, care pune presiune pe sistemul de răcire al centralei.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, explozia controlată a îndepărtat stânca, iar în perioada următoare vor continua lucrările de dragare și instalarea unor barje pe brațul Bala, pentru a dirija apa spre Dunărea Veche, de unde este alimentat sistemul de răcire al centralei.

Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în România este prognozat să scadă în următoarele zile până la aproximativ 1 400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric înregistrat în 1985 și de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii august.

Din cauza debitului redus, reactorul 1 al centralei este oprit de aproape o săptămână, iar autoritățile avertizează că, dacă situația nu se îmbunătățește, ar putea fi afectată și funcționarea reactorului 2.

Guvernul României a instituit stare de alertă pentru luna august din cauza scăderii producției de energie pe fondul secetei și a debitelor reduse ale Dunării. Executivul a alocat fonduri pentru lucrări hidrotehnice în zona Cernavodă și a cerut reducerea voluntară a consumului de energie în orele de vârf.