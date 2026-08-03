Fermierul Mereuță acuză Guvernul că ascunde adevărul despre Nistru

Agricultorul Vasile Mereuță a publicat un video pe TikTok în care afirmă că nivelul apei din râul Nistru este alarmant de scăzut și acuză autoritățile și presa că ar ascunde situația reală.

Filmarea a fost realizată pe 1 august, pe podul de la Răscăieți, unde Mereuță arată imagini cu albia râului și susține că în unele locuri se vede deja fundul râului.

„Vreau să vă arăt situația de pe Nistru. Se vede și pământul, în unele locuri”, afirmă agricultorul.

Totodată, acesta îi acuză pe jurnaliști că ar dezinforma populația și susține, fără a prezenta dovezi, că presa ar fi „plătită cu sute de milioane” pentru a ascunde adevărul despre situația hidrologică.

De asemenea, Vasile Mereuță afirmă, fără a aduce probe, că autoritățile moldovene ar fi cedat Ucrainei controlul asupra barajului de la Novodnestrovsk și că aceasta ar fi cauza reducerii debitului Nistrului.