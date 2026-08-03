Chișinăul se pregătește pentru o criză de apă: Rezerve pentru spitale și grădinițe

Autoritățile municipale anunță că Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” și cele 108 grădinițe care activează în luna august în municipiul Chișinău sunt asigurate cu rezerve de apă potabilă și apă tehnică. Măsurile au fost luate în contextul scăderii nivelului apei din râul Nistru și al pregătirilor pentru eventuale dificultăți în alimentarea cu apă.

Reprezentanții Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” au declarat că instituția dispune de capacitățile necesare pentru a face față unei eventuale crize.

„Pentru o asemenea instituție, precum Spitalul „Valentin Ignatenco”, norma este de aproximativ o tonă de apă per pacient. Respectiv, spitalul trebuie să consume cel puțin 150 de tone pe zi”, au precizat reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, la fiecare etaj au fost amplasate recipiente pentru stocarea apei, iar sectoarele esențiale, inclusiv spălătoriile, blocurile de sterilizare și cele alimentare, sunt asigurate cu rezerve suficiente.

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că până marți, 4 august, toate cele 108 grădinițe deschise în această perioadă vor fi dotate cu rezervoare de mare capacitate pentru apă tehnică.

„Ne pregătim pentru orice scenariu posibil. În ceea ce privește apa potabilă, fiecare grădiniță are contracte astfel încât în fiecare grupă să existe suficiente rezerve de apă de băut și pentru prepararea hranei. De asemenea, sunt prevăzute rezerve de veselă de unică folosință, pentru a reduce necesitatea spălării vaselor în caz de nevoie”, a declarat edilul.

Potrivit municipalității, pe 2 august au fost activate planurile de intervenție pentru eventuale probleme în alimentarea cu apă. În acest sens, au fost identificate 213 puncte de distribuire a apei pentru populație și instituțiile de importanță socială.

În paralel, municipiul poate utiliza, pe lângă apa captată din Nistru, 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi pe zi, precum și capacitățile Minei Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cubi de apă menajeră și tehnică.

Totodată, la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă a fost pusă în funcțiune o motopompă cu o capacitate de 1.200 de metri cubi pe oră, iar alte patru urmează să fie livrate în zilele următoare. Echipamentele au fost oferite de Guvern, la solicitarea Primăriei Chișinău.