Imagini alarmante de pe Nistru: Mai mulți pești, surprinși în apă foarte mică

Mai multe imagini distribuite pe rețelele sociale surprind efectele secetei asupra râului Nistru. Într-un video se observă mai mulți pești de dimensiuni mari aflați în apă foarte mică, iar în unele secvențe aceștia par să se deplaseze cu dificultate.

Filmările apar în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu un nivel scăzut al apei în râul Nistru, pe fondul secetei și al diminuării debitelor în lacul de acumulare Novodnestrovsk.

Între timp, Guvernul a anunțat că a răspuns solicitării Primăriei Chișinău și a trimis motopompe pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, astfel încât municipiul să fie pregătit în eventualitatea unei crize.

Premierul Vasile Tofan a precizat că o motopompă, cu o capacitate de 1.200 m³/h, a fost deja pusă în funcțiune, iar alte patru vor fi livrate în perioada următoare. În total, Guvernul va pune la dispoziția autorităților municipale cinci motopompe, cu o capacitate totală de 5.200 m³/h.

La rândul său, Primăria Chișinău a anunțat că dispune de peste 250 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru distribuirea apei, în cazul în care alimentarea municipiului ar fi afectată.

Totodată, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că a discutat cu omologul său ucrainean despre situația hidrologică a Nistrului, iar partea ucraineană a dat asigurări că este pregătită să ofere sprijin în cazul unei situații de urgență.