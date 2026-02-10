Anenii Noi: Un bărbat suspectat de coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor din 2025, reținut de CNA

Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectat de corupere electorală și finanțarea ilegală a partidelor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Potrivit unui comunicat al CNA, persoana reținută ar fi fost implicată în identificarea și recrutarea alegătorilor, cărora le-ar fi promis și transmis sume de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în scopul influențării exprimării votului în favoarea unei formațiuni politice.

Totodată, aceasta este bănuită de implicare în procesul de repartizare a mijloacelor financiare destinate coruperii electorale și finanțării ilicite a partidelor politice.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru cauza penală.

Persoana reținută urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

Acțiunile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării altor persoane implicate.