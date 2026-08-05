ANI a inițiat controlul averii deputatului PAS Alexandr Trubca

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința deputatului PAS Alexandr Trubca, după ce în instituție au fost înregistrate două sesizări privind o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit unui act emis de Autoritatea Națională de Integritate prima sesizare din oficiu a fost înregistrată la 9 iulie 2026, iar ulterior a fost conexată cu o altă sesizare care vizează aceeași situație de fapt.

Conform documentului, sesizările invocă faptul că, pe parcursul exercitării mandatului de deputat, în patrimoniul lui Alexandr Trubca ar fi intervenit mai multe modificări, inclusiv prin achiziția unor bunuri mobile și imobile, plasamente în fonduri de investiții din străinătate și majorarea capitalului în urma valorificării unor valori mobiliare. Totodată, este menționată declararea unui venit semnificativ obținut din donație, fiind solicitată verificarea corespunderii dintre veniturile declarate și cheltuielile suportate de familia deputatului.

În etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și interese personale ale deputatului, precum și informații din mai multe registre și baze de date, inclusiv sistemul e-Integritate, Cadastrul bunurilor imobile, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, au fost solicitate informații suplimentare atât de la instituțiile competente, cât și de la deputat.

În urma verificărilor preliminare, ANI a concluzionat că există suficiente temeiuri pentru inițierea unui control complex al averii și intereselor personale ale lui Alexandr Trubca și ale membrilor familiei sale.

Astfel, urmează să fie verificată proveniența veniturilor declarate, justificarea donațiilor primite, sursele care au permis acumularea economiilor, precum și concordanța dintre veniturile obținute și bunurile dobândite.

ANI precizează că deputatul va fi informat oficial despre inițierea controlului și despre drepturile pe care le are în cadrul procedurii.

Inițierea controlului nu reprezintă o constatare a existenței unei încălcări, urmând ca inspectorii de integritate să stabilească, în urma verificărilor, dacă au fost respectate prevederile legale privind declararea averii și intereselor personale.