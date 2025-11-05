Antonio Costa: Extinderea UE este cea mai bună investiție în viitor

Extinderea UE este cea mai bună investiție în viitor. După cum a relatat Infotag, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat acest lucru marți la Summitul European de Extindere, organizat de Euronews la Bruxelles.

El a menționat că extinderea Uniunii a fost o prioritate pentru el de când a preluat mandatul în decembrie 2024. Costa a adăugat că „contextul geopolitic actual face ca această prioritate să fie urgentă și necesară pentru UE”.

„Pentru că într-o situație de incertitudine geopolitică, o Uniune extinsă înseamnă o Europă mai sigură, mai pașnică și mai puternică…”, a spus el.

Costa a menționat că cel mai recent raport al Comisiei Europene „consideră extinderea o posibilitate reală” și că acest lucru se întâmplă pentru prima dată în zece ani.

„Acesta va fi obiectivul nostru în următorii ani. Vreau să subliniez că Ucraina, Moldova și țările din Balcanii de Vest trebuie să fie în UE. 2025 va fi un an cu rezultate reale pentru partenerii noștri, care au arătat progrese reale…”, a spus el.

Costa a menționat că Muntenegru ar putea deveni al 28-lea membru al UE încă din 2028. Iar Moldova și Ucraina, în ciuda circumstanțelor și presiunilor extraordinare, au reușit să finalizeze procesul de selecție în timp record.

De asemenea, el a remarcat rolul propriilor eforturi ale UE, care „nu trebuie să se transforme într-un muzeu al prosperității trecute”, ci mai degrabă să lucreze pentru a face din extinderea UE o realitate pentru popoarele Ucrainei, Moldovei și Balcanilor de Vest.