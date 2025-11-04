Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a dat demisia

Alexandru Iacub demisionează din funcția de șef al Serviciului Vamal. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public.

La data de 28 august 2024, Alexandru Iacub a fost numit în funcție de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la propunerea ministrei Finanțelor, Victoria Belous.

Alexandru Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, după demisia fostului director Igor Talmazan, care a părăsit postul după scandalul de corupție în care sunt vizați funcționari vamali de la Aeroport.