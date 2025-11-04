Polonia construiește propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale” 

Guvernul Poloniei a anunțat că va începe construirea unui sistem național de apărare împotriva dronelor rusești, fără a mai aștepta o inițiativă comună a Uniunii Europene, relatează Bloomberg. Decizia vine după ce, în septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez, unele parcurgând peste 200 de kilometri. Incidentul a demonstrat vulnerabilitatea apărării aeriene a Poloniei și a partenerilor NATO în fața atacurilor cu drone ieftine.

„Suntem de acord cu ideea unei apărări aeriene unificate la nivel european și suntem deschiși la soluții comune. Totuși, prioritatea noastră rămâne protejarea spațiului aerian național prin propriile proiecte”, a declarat Cezary Tomczyk, adjunctul ministrului polonez al apărării.

Ministerul Apărării de la Varșovia urmează să anunțe în noiembrie un amplu program de investiții în tehnologii de detectare, bruiaj și neutralizare a dronelor ostile, care va face parte dintr-un sistem integrat de apărare antiaeriană. Primele echipamente ar urma să fie operaționale în cel mult trei luni de la lansare, iar implementarea completă este planificată pentru următorii doi ani.

„Apărarea anti-dronă trebuie să fie un sistem complex, cu senzori și mecanisme de reacție care lucrează simultan – identificând, urmărind și neutralizând amenințările”, a explicat Tomczyk.

Acesta a adăugat că noul sistem va constitui „un nivel suplimentar” al apărării aeriene, alături de sistemele Patriot și alte platforme de rază medie și lungă deja în serviciu.

Polonia va finanța proiectul prin programul european SAFE, destinat împrumuturilor de apărare. În calitate de stat aflat la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, Varșovia va beneficia de cea mai mare alocare inițială de fonduri, estimată la până la 43,7 miliarde de euro.

Inițiativa Poloniei urmează eșecului liderilor europeni de a ajunge, la sfârșitul lunii septembrie, la un acord privind un „zid anti-drone” comun pe flancul estic al Uniunii Europene. Țări precum Italia și Grecia au considerat proiectul prea costisitor și dificil de integrat în planurile militare existente ale UE și NATO.