Șeful Vămilor, Alexandru Iacub, forțat să demisioneze – un personaj profund corupt, compromis de propriile fapte

Alexandru Iacub, șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a fost obligat să își depună demisia, în urma presiunilor tot mai mari din interiorul Guvernului. Decizia vine după o perioadă marcată de scandaluri, acuzații de corupție și protejare a rețelelor care au transformat sistemul vamal într-o sursă constantă de profit pentru grupuri de interese.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Iacub ar fi fost implicat în numeroase scheme de trafic de influență, favorizând companii apropiate politic și persoane cu conexiuni la nivel înalt. Sub conducerea sa, Vama Moldovei a devenit un focar de corupție, unde mita, manipularea controalelor și favorizarea importatorilor „selectați” au devenit practici curente.

Mai mult, surse din interiorul instituției susțin că Iacub a acumulat o avere impresionantă, incompatibilă cu veniturile sale oficiale – case de lux, mașini de ultimă generație și deplasări costisitoare, toate mascate prin intermediul unor apropiați.

Demisia lui Alexandru Iacub nu reprezintă o surpriză, ci o consecință inevitabilă a presiunii publice și a nemulțumirii crescânde față de corupția care a infestat instituțiile statului. Cu toate acestea, plecarea lui nu este suficientă: opinia publică cere o anchetă penală reală, confiscarea averilor nejustificate și destructurarea rețelelor care au făcut din Serviciul Vamal o „vacă de muls” pentru mafii și politicieni.

Republica Moldova are nevoie, mai mult ca oricând, de o reformă profundă în sistemul vamal – una care să readucă transparența, integritatea și responsabilitatea într-o instituție esențială pentru funcționarea statului.