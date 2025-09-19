ActualitateJustiție

Anulare la suspendare: Extrădarea lui Plahotniuc ar fi fost reluată, la decizia autorităților elene

Timpul.md
19 septembrie 2025
0 131

Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procesului de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, iar acum nu mai există niciun impediment ca acesta să ajungă în Republica Moldova.

Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, nu a oferit deocamdată vreo confirmare.

Procuratura Generală a anunțat că în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele.

