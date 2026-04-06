Anularea compensațiilor la „Prima Casă” va crește exodul tinerilor, susține Ion Ceban: Este o incompetență crasă a guvernării

Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că anularea compensațiilor în cadrul programului „Prima Casă”, anunțată de Guvernul PAS, lovește dur în familiile tinere, care, potrivit edilului, sunt condamnate într-un număr tot mai mare să-și aleagă un trai în afara R. Moldova. Ceban susține că decizia vine într-un moment destul de greu, când prețul caselor și apartamentelor a crescut semnificativ, iar provara creditelor ipotecare este tot mai mare.

„Decizia anunțată astăzi de Guvernul PAS de a opri primirea cererilor pentru compensațiile din programul „Prima Casă” este încă o dovadă de incompetență, de neglijență și că nu reușesc să gestioneze un program important pentru oameni. (..) Pentru mulți oameni, programul „Prima Casă” era singura șansă reală de a-și cumpăra o locuință. În același timp, salariile nu cresc, în comparație cu prețurile la apartamente. Mulți tineri sunt nevoiți să plece peste hotare pentru un trai mai bun, iar tot mai puține familii își permit să rămână și să-și întemeieze o familie acasă. În aceste condiții, limitarea accesului la un program atât de important este o decizie absolut greșită și nedreaptă față de oameni. În loc să ajute, pun bariere, iar în loc să ofere siguranță, creează tot mai multă incertitudine”, a declarat Ion Ceban.

Amintim că Ministerul Finanțelor a anunțat că de astăzi nu mai acceptă spre finanțare cereri pentru acordarea compensațiilor în cadrul acestui program de stat. Cauza este atingerea limitei alocațiilor prevăzute în bugetul de stat. Legea privind implementarea Programului „Prima Casă” prevede că, anual, Guvernul propune alocații pentru acordarea compensațiilor pentru beneficiarii care întrunesc criteriile de eligibilitate. Facilitățile vizau până acum familiile cu mulți copii, angajați din sectorul public, tineri specialiști și persoane cu venituri mici.

După anunțul Guvernului, deputatul PAS Radua Marian a dat de înțeles că programul „Prima Casă” se apropie de sfârșit și că autoritățile lucrează asupra unui nou proiect. Parlamentarul a declarat că actualul mecanism pune presiune pe piață.

„Ne propunem să schimbam modul în care susținem cetățenii la achiziționarea primei locuințe. Mecanismul trebuie îmbunătățit. Trebuie să facem tranziția de la un instrument care stimulează cererea și pune presiune pe piață, la un program care stimulează oferta, prin noi construcții și locuințe la prețuri mai accesibile, în parteneriat cu dezvoltatorii privați de bună credință. Lucrăm la acest nou concept și îl vom anunța în curând”, a scris Radu Marian pe rețelele de socializare.

Amintim că Programul „Prima Casă” a fost lansat în martie 2018 de Guvernul Filip, iar ulterior a fost preluat de guvernarea PAS cu revizuiri și cu includerea unor noi categorii de beneficiari.