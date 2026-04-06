Un parlamentar rus cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria pentru a împiedica aprovizionarea Ucrainei cu piese pentru drone

Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din parlamentul rus, Aleksei Juravliov, a cerut bombardarea porturilor din România și Bulgaria și a unei rute rutiere din Polonia pentru a împiedica aprovizionarea Ucrainei cu componentele necesare construirii dronelor care au afectat semnificativ producția rusă de petrol, relatează Lenta.ru.

Într-un interviu acordat în weekend ziarului online Lenta.ru, din Moscova, Aleksei Juravliov, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat a Federației Ruse, a afirmat că este important pentru Rusia nu să distrugă fabricile de drone ucrainene, ci liniile de transport pe care Kievul se bazează pentru producerea de armament care a fost folosit pentru a ataca facilitățile energetice ale Rusiei.

„Trebuie să oprim furnizarea de componente, adică să întrerupem logistica. Există două rute de aprovizionare: pe mare, din România și Bulgaria, prin porturile ucrainene de la Marea Neagră, și pe uscat, prin Polonia. Bombardați infrastructura portuară, distrugeți calea ferată din Rzeszów – și nu vor mai exista drone pseudo-ucrainene, veți vedea”, a declarat Juravliov.

Deputatul rus a susținut că Ucraina nu are tehnologii proprii și că țara obține absolut toate armele utilizate de Forțele Armate Ucrainene din străinătate. Potrivit afirmațiilor sale, nu este nevoie nici măcar să se caute și să se distrugă capacitățile de producție – acest lucru este extrem de dificil.

Deputatul rus a reacționat la bombardarea cu succes de către dronele ucrainene a celor două porturi rusești de la Golful Finlandei – Ust-Luga și Primorsk.Ca rezultat al bombardamentelor, exporturile au fost suspendate din cauza atacurilor cu drone asupra regiunii Leningrad. Analiștii estimează că Ucraina a distrus 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei de la începutul anului.