Moody’s a ridicat ratingul R. Moldova, invocând reducerea dependenței de Rusia și consolidarea instituțiilor

Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a majorat ratingul de țară al Republicii Moldova de la B3 la B2, invocând reducerea dependenței de Rusia și consolidarea instituțiilor statului.

Decizia vizează atât ratingul pe termen lung în valută străină, cât și în monedă națională. Potrivit Moody’s, instituțiile și guvernanța din Republica Moldova dau semne de întărire. Experții agenției notează că autoritățile de la Chișinău au demonstrat o capacitate mai bună de a elabora și implementa politici publice, dar și de a reacționa la șocuri externe.Un exemplu concret este reducerea dependenței energetice de Rusia, în special după invazia Ucrainei din 2022.

În ansamblu, aceste evoluții au dus la diminuarea riscurilor politice și la o mai bună rezistență în fața tentativelor externe de influențare, inclusiv în procesele electorale. Cu toate acestea, Moody’s avertizează că Republica Moldova rămâne vulnerabilă la atacuri hibride din partea Rusiei și continuă să înregistreze o creștere economică modestă comparativ cu alte state din regiune.

Agenția a menținut perspectiva stabilă pentru economia Republicii Moldova.Moody’s Ratings este divizia de rating de credit a Moody’s Corporation, este una dintre cele mai importante trei agenții de rating din lume.