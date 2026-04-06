Lipsa de comunicare a actualului executiv, așteptările neîndeplinite față de conducerea Guvernului și rolul esențial al prim-ministrului ca figură politică în perioade de criză au fost principalele teme abordate în cadrul unei emisiuni de la Unu TV, unde fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a oferit o evaluare critică a activității cabinetului de miniștri. În contextul unei percepții publice tot mai rezervate și al unor provocări interne și regionale complexe, Tănase a sugerat că actuala formulă guvernamentală ar putea fi schimbată până la sfârșitul anului.

Iulia Budeci, jurnalistă Unu TV: Foarte des se aud astfel de acuzații privind lipsa de comunicare din partea actualei guvernări și a actualului cabinet de miniștri. Prima întrebare este dacă, după jumătate de an, se poate deja face o evaluare, nivelul de încredere în acest cabinet este mai mare decât în cel precedent sau nu? Și a doua întrebare: unele probleme țin într-adevăr de lipsa comunicării sau, mai degrabă, de lipsa unui lider al acestui cabinet de miniștri?

Alexandru Tănase: „Să spunem lucrurilor pe nume: am avut așteptări mai mari de la șeful Guvernului. Atunci când a fost numit, am crezut că un „ochi proaspăt”, o perspectivă nouă asupra problemelor, poate niște abordări neobișnuite, mai creative, ne vor ajuta să avansăm mai dinamic. Dar, din păcate, m-am înșelat în așteptările mele. Când vorbim de abordări creative, mă refer la toate aspectele. Creativitatea uneori este mai importantă decât simpla cunoaștere a unor procese. Ne confruntăm cu probleme neordinare, iar în astfel de situații este foarte important ca oamenii să fie creativi. Din păcate, văd că m-am înșelat și, cel mai probabil, nu este doar opinia mea. În societate se simte destul de clar acest lucru”.

Iulia Budeci, jurnalistă Unu TV: Adică trebuie să înțelegem unde au existat greșeli reale în anumite situații și atunci acestea trebuie asumate. Dar există și problema lipsei de comunicare cu societatea.

Alexandru Tănase: „Cel mai probabil, până la sfârșitul anului vom avea un alt Guvern. Așa cred. Sau va pleca prin demisie sau va fi demis. Important este că devine tot mai clar că nu corespunde așteptărilor societății. Trebuie să înțelegem că percepția publică asupra guvernării este influențată inclusiv de modul în care se comportă prim-ministrul și de cât de puternică este această figură. Din păcate, cred că aici ar fi trebuit să se reflecteze mai mult. Pentru o situație de criză este nevoie de un alt premier, mai experimentat, mai flexibil, mai creativ. Și cred că până la sfârșitul anului vom avea un alt Guvern, dacă nu chiar mai devreme”.

Iulia Budeci, jurnalistă Unu TV: În așa caz, cine din actuala echipă guvernamentală ar putea rămâne, sau, și-ar putea păstra funcția într-o eventuală schimbare a conducerii Guvernului?

Alexandru Tănase:„Există mulți oameni buni și competenți în actualul cabinet de miniștri. Problema este însă alta: una este să fii specialist, alta este să înțelegi politica. Asta ține de structura interioară a fiecărei persoane. Nu oricine trebuie să fie politician și nu oricine poate activa eficient în acest domeniu. Poți fi un administrator foarte bun, dar funcția de prim-ministru este, înainte de toate, una politică. La noi s-a creat impresia că figura politică principală este președinta Maia Sandu, dar trebuie să înțelegem că un singur om și o singură instituție nu pot acoperi întreg spectrul confruntărilor și competiției politice”, a conchis Tănase.