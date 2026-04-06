Julieta Savițchi: Anatol a fost reținut pentru că a descoperit că judecătoarea Ana Cucerescu și-a ascuns averea ilicită pe numele părinților

Pentru cei care comentează fără ca să cunoască adevărul:

1. Nu a urmărit-o nimeni pe Cuceresccu până la casa părinţilor special.

2. Ne-am autosesizat după ce a fost publicată declaraţia de avere a Anei Cucerescu. Şi au apărut dubii că e scris totul pe numele părinţilor.

3. Nu este singura din completul de judecată care îl judecă pe Plahotniuc.

4. Am vrut să verificăm în sat cine unt părinţii că au aşa bani, dacă au vre-o afacere, au fost peste hotare etc. Constatările sunt foarte interesante.

5. Casa părinţilor Cucerescu au arătat-o oamenii din Sărata Galbenă. Iar când a trecut pe strada respectivă, tocmai Ana Cucerescu cobora din maşină. Anatol a salutat-o şi a îmcercat să-i ia dreptul la replică. Nu a răsăpuns. Anatol nu a insistat, nu s-a apropiat, a plecat mai departe.

6 De ce acum? pentru că recent au fost publicate declaraţiile de avere. Şi am găsit mulţi care continuă să înregistreze bunurile pe numele părinţilor. Nu este doar ea în vizorul nostru.

7. Faptul că a condamnat-o pe Guţul nu o ridică la rangul de erou. Dacă un chirurg face o intervenţie de succes pe cord acest lucru nu-i dă dreptul să fure sau să refuze să opereze pe cineva.

8. Nu eram gata să postez investigaţia înainte de 22 aprilie, Am multe subiecte în lucru şi nu era prioritară Cucerescu.

9. Activitatea Anei Cucerescu o cunosc din perioada guvernării lui Voronin, credeţi-mă, cunosc mai multe.

10. Faptul că unui judecător i se verifică integritatea, nu înseamnă că el nu trebuie să-şi facă meseria şi să aplice corect legea. Dacă sunt probe în privinţa lui Plahotniuc să-l condamne. Dacp nu, nu.

11. Vă împospătez memoia, eu cu Anatol am descoperit casa albă a lui Plahotniuc când era la guvernare. Am filmat şi am scris. Dar nu ne-a reţinut nimeni.

12. Eu cu Anatol primii am descoperit casa lui Ţuţu, când tot Plahotniuc era la huvernare. Am fost reţinuţi de boevicii lui Ţuţu. Atunci poliţia ne-a eliberat. Acum au arestat.

13. Sunt aceeaşi poliţişti din Hânceşti care au ignorat violenţa din familia Vartic. Soldată cu decesul Ludmilei. Şi poate că au ignorat acţiunile a zeci de femei. Dar ele nu sunt „eroine naţionale”

14. În ultima perioadă s-a făcut mai multe încercări ca să-mi închidă gura. Toate acestea mi-au dereglat sănătate. Sunt sub tratament şi investigaţii. Cazul de azi însă m-a întărit.

15. Nu este prima dată când Anatol este reţinut. Este obişnuit. Va rezista. Problema constă în altceva: oamenii sunt arestaţi că merg pe drum, că au trecut prin poarta cuiva. Pe voi acest lucru nu vă îngrijorează?