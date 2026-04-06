Peste 4.000 de moldoveni primesc pensii ”speciale” de peste 21.000 de lei

Directoarea generală a Casa Națională de Asigurări Sociale, Elena Țîbîrnă, afirmă că peste 4.000 de pensionari din Republica Moldova beneficiază de pensii mai mari de 21.000 de lei pe lună, din totalul celor aproximativ 669.000 de beneficiari ai sistemului public.

Potrivit acesteia, pensiile respective sunt calculate exclusiv în baza contribuțiilor achitate de-a lungul activității profesionale și depășesc nivelul salariului mediu prognozat de 17.400 de lei.

„Din cele 669.000 de persoane, în jur de patru mii și ceva de beneficiari au pensia medie de peste 21.000 de lei”, a precizat șefa CNAS.

Elena Țîbîrnă a subliniat că, în Republica Moldova, nu există un plafon maxim al pensiilor stabilit de Guvern. Statul fixează doar limita minimă, iar cuantumul final al pensiei depinde de contribuțiile individuale.

„Nu avem noțiunea de cea mai mare pensie. Se stabilește doar limita de jos, iar pensia poate crește în funcție de contribuții. Salariile din care s-au plătit contribuțiile sunt diferite”, a explicat ea.

Șefa CNAS a menționat și existența unor categorii profesionale cu pensii semnificativ mai mari. De exemplu, aviatorii pot beneficia de pensii de peste 27.000 de lei lunar, datorită contribuțiilor mai ridicate și regimului special de calcul.

„Aviatorii sunt un contingent aparte, deoarece achită contribuții mai mari, de 34%, iar pensiile lor depășesc 27.000 de lei”, a declarat Țîbîrnă.

De menționat că, începând cu 1 aprilie 2026, pensiile au fost indexate cu 6,84%, fiind majorate suplimentar și cu o sumă fixă de 51,33 de lei.

Totodată, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat recent în plenul Parlamentului că pensia minimă pentru limita de vârstă a crescut de 2,7 ori în ultimii cinci ani, iar pensia medie – de 2,3 ori.