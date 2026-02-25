Omorul din sectorul Râșcani al Capitalei: Un complice și-a pierdut cunoștința în sala de judecată

Incidentul s-a produs miercuri, 25 februarie, în timp ce avocatul său își susținea argumentele privind recursul depus împotriva deciziei prin care clientul său a fost plasat în arest la domiciliu.

După ce i s-a făcut rău, bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău. Reprezentanții instituției au declarat că acesta se află în Unitatea de primiri urgente, iar detalii despre starea sa pot fi oferite doar rudelor. Medicii efectuează investigații pentru a stabili cauza incidentului.

Contactat pentru un comentariu, avocatul Dimitrie Mereacre a afirmat că Hassan Toper a invocat în repetate rânduri probleme de sănătate în cadrul proceselor. Potrivit apărătorului, pierderea cunoștinței nu ar fi fost simulată. El a explicat că, în momentul în care pleda în fața instanței, a auzit un zgomot și a observat ulterior că clientul său căzuse pe scaun, fiind inconștient câteva minute, până la sosirea ambulanței.

„Este prematur să ne expunem asupra stării de sănătate a dumnealui. În privința lui încă se întreprind investigații medicale. Deocamdată nu este clar nici pentru medici. Cu siguranță, n-a fost o scenă pregătită din timp. Eram în ședința de judecată, pledam în sensul apărării drepturilor și intereselor sale, iar în momentul când mă expuneam asupra unui demers pe care l-am înaintat, am auzit că ceva a căzut, dar practic nici n-am văzut momentul. Ulterior, a stat cu fața în jos câteva minute, pe scaun, până a venit ambulanța (…). Medicii întreprind investigații și au comunicat că, dacă nu este o problemă neurologică, urmează să fie sub supraveghere la domiciliu, iar dacă i se va stabili un alt diagnostic urmează să fie sesizate corespunzător instituțiile. Anterior, dânsul, la fiecare ședință de judecată, invoca probleme de sănătate. Până a fi extrădat, a fost prezentat un raport de la un medic din Marea Britanie, în procesul de judecată de extrădare, unde s-a stabilit faptul că dânsul este cu risc înalt de suicid și cu anxietate foarte mare. Mai mult ca atât, noi urmează să atragem atenția și la vârsta dumnealui. El are 60 de ani (…)”, precizează avocatul.

Mandatul de arest la domiciliu este valabil până la 21 martie 2026. La Curtea de Apel era examinat atât recursul apărării, prin care se solicita anularea măsurii și înlocuirea acesteia cu control judiciar, cât și contestația procurorilor față de decizia de transfer din penitenciar în arest la domiciliu. În urma incidentului, ședința a fost suspendată, iar instanța nu s-a pronunțat asupra solicitărilor.