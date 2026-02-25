România și R. Moldova, noi proiecte comune pentru investiții și digitalizare

Creșterea investițiilor și intensificarea cooperării în domeniul digitalizării au fost principalele teme abordate în cadrul întrevederii dintre ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului al României, Ambrozie-Irinel Darău, și ministrul Economiei de la Chișinău.

Oficialii au discutat despre armonizarea standardelor digitale și despre posibilitatea preluării unor soluții și aplicații dezvoltate în România. Potrivit ministrului român, experiența acumulată în procesul de sincronizare cu standardele Uniunii Europene ar putea reprezenta o sursă de inspirație pentru Republica Moldova.

„La nivel de sincronizare cu unele standarde digitale suntem mai aliniați cu UE și pentru Republica Moldova poate fi o sursă de inspirație legislația românească, dar și unele aplicații românești ar putea să însemne o bază pentru serviciile de aici. Pe de altă parte, văd un ritm foarte alert în Republica Moldova de digitalizare a serviciilor publice și, acum, recunosc, inclusiv în calitate de ministru al digitalizării, mă uit cum putem copia niște bune practici”, a declarat Ambrozie-Irinel Darău.

La rândul lor, cei doi miniștri au subliniat necesitatea extinderii proiectelor comune care să stimuleze schimburile comerciale și să creeze condiții mai atractive pentru mediul de afaceri.

Un accent deosebit a fost pus pe digitalizarea serviciilor publice. Părțile au convenit să intensifice cooperarea tehnică și schimbul de informații, astfel încât experiența României în armonizarea cu standardele europene să poată servi drept model, iar progresele înregistrate la Chișinău să fie valorificate ca exemple de bune practici în regiune.