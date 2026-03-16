Apa contaminată cu petrol a ajuns la Centrala Hidroelectrică Dubăsari. Anunțul a fost făcut de Vitali Neagu, așa-numitul viceprim-ministru al regiunii transnistrene.

Potrivit acestuia, salvatorii au descoperit o dâră uleioasă lungă de câteva sute de metri la suprafața apei.

„Aceasta a indicat trecerea poluanților de-a lungul albiei râului. După-amiaza, o peliculă uleioasă a fost descoperită în apropierea uneia dintre unitățile Hidrocentralei Dubăsari. Nu au fost încă observate urme de produse petroliere în bazinul din aval al centralei hidroelectrice (sub ecluza centralei)”, a spus Neagu.

El a menționat că gheața rămâne deocamdată pe rezervor și se așteaptă o creștere a debitelor de produse petroliere după topirea gheții – aproximativ în una sau două zile.

„Produsele petroliere nu ar trebui să intre în bazinul din aval. În prezent, nu există nicio descărcare prin deversor. Toată apa trece prin turbine, intrând în acestea la o adâncime de 10 metri sub suprafață. Produsele petroliere, însă, se află în straturile superioare ale apei”, a declarat Neagu.

Salvatorii de pe ambele maluri ale Nistrului, alături de specialiști români, instalează bariere pe râu în apropierea barajului Dubăsari.