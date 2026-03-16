Ruptură totală între PAS și Emilian Crețu? Guvernarea plantează pădurea la Negureni fără actor: „Sunt extrem de sensibili!”

Ceea ce trebuia să fie un proiect de țară exemplar s-a transformat într-un scandal de proporții. Emilian Crețu a lansat un mesaj plin de revoltă la adresa actualei guvernări, după ce a fost lăsat pe dinafară la cea de-a doua etapă a împăduririi de la Negureni. Actorul acuză autoritățile de „reacții infantile” și „sensibilitate excesivă” la critică.

Astăzi, reprezentanții guvernării și voluntarii revin la Negureni pentru a planta alte 30 de hectare de pădure, în continuarea campaniei începute anul trecut. Totuși, spre deosebire de evenimentele trecute, unde Emilian Crețu era motorul principal al mobilizării, de data aceasta numele său lipsește de pe lista oficială a invitaților.

Această decizie vine la scurt timp după ce actorul a criticat public mai multe acțiuni ale guvernării, manifestându-și nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate anumite probleme sociale și politice.

Reacția lui Emilian Crețu nu s-a lăsat așteptată. Într-o intervenție acidă pe rețelele de socializare, acesta a taxat dur ceea ce el consideră a fi o atitudine copilărească și răzbunătoare din partea politicienilor.

Aflat chiar în parcul plantat toamna trecută, Emilian Crețu a ținut să le reamintească guvernanților că parteneriatul lor a fost unul bazat pe dorința de a schimba țara, nu pe o supunere oarbă. Actorul s-a arătat deranjat de faptul că, după ce a criticat anumite decizii politice, a fost trecut pe „lista neagră”.

„Am impresia că în unele situații procedați ca niște copii mici care se supără că nenea Emilian ne-a certat și noi nu ne mai jucăm cu el. Acest parc este dovada că nu sunt dușmanul vostru. Am susținut mereu proiectele frumoase, dar asta nu înseamnă că dacă voi gafați, eu am să tac și am să mă fac că plouă”, a declarat actorul vizibil înfuriat.

Deși prima etapă a proiectului (cele 10 hectare de parc) a fost un succes mediatic răsunător, cea de-a doua etapă — plantarea a 30 de hectare de pădure programată pentru această primăvară — a început astăzi fără participarea lui Crețu. Actorul susține că a fost ignorat intenționat, în timp ce primarul localității a fost anunțat doar cu o zi înainte.

Emilian Crețu l-a vizat direct pe Domnul Hajder: „Parcă avem numerele unul celuilalt… Am discutat că o să ne anunțați ca să facem frumos, să ne vadă lumea cum transformăm țara. Sau v-ați supărat și acum plantați fără mine, ca și cum m-ați certat?”

Dincolo de supărarea morală, actorul a scos la iveală cifrele impresionante pe care le-a investit din propriul buzunar în acest proiect, bani pe care statul nu i-a oferit:

1.000.000 de lei — contribuție financiară directă pentru proiectul comun.

— contribuție financiară directă pentru proiectul comun. 251.000 de lei — costuri curente pentru sistemul de irigare a parcului, suportate tot de actor.

„Mai sensibili ca actuala guvernare nu cred că au mai fost… Doamne ferește să zici ceva despre ei, ei sunt Mesia, ei salvează planeta. Dar când greșesc, nu ai voie să le zici nimic. Să se prindă și pădurea voastră, chiar dacă financiar am contribuit și eu. Vă pupă ‘zdreanța’ de la Negureni!”, a conchis ironic Emilian Crețu.