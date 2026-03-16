Aproape 60 de stații PECO din țară nu au motorină. Marian: „Cumpărați carburanți rațional”

Din totalul de 590 de stații PECO existente în Republica Moldova, toate dețin benzină, iar 532 din acestea au motorină, anunță deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, cu referire la informațiile oferite de ANRE.

Consumatorii pot verifica locul, prețurile și disponibilitatea carburanților pentru fiecare stație din țară pe site-ul ecarburanti.anre.md. Aplicația este disponibilă pe Google Play și Appstore (link-uri în comentarii).

Amintesc că în Republica Moldova, prețurile maxime la benzina și motorina standard sunt stabilite în baza mediei cotațiilor din ultimele 14 zile de pe piața internațională (cotația Platts). Detalii în legea 461 privind piața produselor petroliere.

Îndemnăm toți șoferii să achiziționeze în mod rațional carburanții”, a menționat Radu Marian.

Unii moldoveni au început să facă haz de necaz pe situația din domeniul energetic și creșterea drastică a prețurilor la carburanți în țară. „Schimb 100 litri de motorină pe un apartament în Chișinău”, a scris un internaut pe rețele, iar alții au comentat activ postarea.