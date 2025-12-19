Apartamente-fantomă oferite în chirie: Victimele, cu banii luați și identitatea furată

Anunțurile false de închiriere a apartamentelor de pe platformele online generează pierderi financiare și duc la utilizarea ilegală a datelor personale, fiind înregistrate zeci de plângeri la Poliție în mai multe raioane ale țării.

Cătălina, o tânără de 20 de ani din raionul Orhei, a căutat vara trecută un apartament în chirie în Chișinău, după ce a fost admisă la o universitate din Capitală. A găsit un anunț cu un preț de 150–200 de euro lunar și a comunicat cu presupusul proprietar doar prin mesaje. Pentru rezervare, i s-a cerut o fotografie a buletinului de identitate, sub pretextul confirmării intenției de închiriere.

Ulterior, tânăra a fost citată la Poliție și a aflat că datele sale personale erau folosite pentru a solicita bani de la alte persoane interesate de chirii.

În cadrul verificărilor, polițiștii l-au audiat și pe Serghei Toma, un bărbat de 38 de ani, care ajunsese anterior într-o situație similară. Acesta a achitat două mii de lei pentru un apartament oferit spre închiriere cu 250 de euro lunar, însă locuința nu a mai fost prezentată. Ulterior, numele și copia buletinului său de identitate au fost utilizate în alte escrocherii, iar bărbatul a început să fie chemat constant la inspectorate de Poliție din Chișinău și din mai multe raioane, după ce alte victime au depus plângeri pe numele său.

Deși se declară nevinovat, Serghei Toma a fost sancționat contravențional în unele cazuri, însă instanțele au anulat amenzile, reținând lipsa faptei și insuficiența probelor pentru stabilirea vinovăției. Situația i-a afectat activitatea profesională și a generat cheltuieli suplimentare pentru deplasări și asistență juridică.

Contactată pentru un punct de vedere, Poliția a precizat că pe aceste cazuri sunt desfășurate acțiuni de verificare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor responsabile.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în primele șapte luni ale anului 2025 au fost înregistrate 1.827 de cazuri de escrocherie la nivel național, dintre care 24 au fost comise prin metoda plasării anunțurilor false de închiriere a apartamentelor. În anul 2024 au fost raportate 78 de astfel de cazuri, iar în 2023 – 40.

Poliția recomandă cetățenilor să verifice dreptul de proprietate asupra imobilelor, să evite transmiterea copiilor actelor de identitate și achitarea sumelor în avans fără un contract legal, precum și să raporteze imediat orice suspiciune de fraudă.