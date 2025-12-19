Zelenski cere Europei să folosească activele rusești: „Agresorul trebuie să plătească”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului European utilizarea integrală a activelor rusești înghețate, estimate la aproximativ 200 de miliarde de euro, pentru apărarea și reconstrucția Ucrainei. Liderul de la Kiev a declarat că folosirea acestor fonduri este nu doar o decizie politică, ci una morală, corectă și perfect justificată din punct de vedere legal, având în vedere distrugerile provocate de agresiunea rusă.

Zelenski a avertizat că, în lipsa unor pași reali spre o soluție diplomatică, Ucraina va fi nevoită să direcționeze aceste resurse către achiziția de armament și consolidarea capacităților de apărare. El a subliniat că securitatea Ucrainei este direct legată de securitatea Europei, iar tergiversarea deciziilor riscă să slăbească frontul comun împotriva agresiunii ruse.

Totodată, președintele ucrainean a precizat că, dacă Rusia va face pași concreți și verificabili spre pace, activele înghețate ar putea fi folosite pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei. În acest scenariu, Zelenski a menționat implicarea companiilor europene în proiecte de infrastructură, reconstrucție și relansare economică, ca parte a unui efort comun european.

Liderul ucrainean a avertizat că lipsa de acțiune a Europei ar submina credibilitatea garanțiilor de securitate oferite statelor din regiune și ar transmite un semnal periculos că agresiunea poate rămâne nepedepsită. În opinia sa, utilizarea activelor rusești ar reprezenta un precedent necesar pentru protejarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

În încheiere, Zelenski a reiterat un principiu-cheie al poziției Ucrainei: agresorul trebuie să plătească pentru distrugerile provocate. Mesajul său către liderii europeni a fost unul clar: sprijinul politic trebuie dublat de decizii ferme, cu impact real, capabile să accelereze pacea și să asigure reconstrucția unei Ucraine stabile și sigure.