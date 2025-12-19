Parlamentul a constituit Comisia specială pentru reintegrare: Cine o va conduce și cine sunt membri

Parlamentul a constituit Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea și controlul realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Structura va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, fiind condusă de Ion Groza, cu Olga Cebotari în funcția de vicepreședintă.

„Propunerea de constituire a Comisiei parlamentare speciale aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

Potrivit proiectului de hotărâre, Comisia parlamentară specială va fi constituită din 11 membri. Șase dintre ei sunt reprezentanți ai Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, iar fracțiunile „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, „Alternativa”, „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” au delegat câte un reprezentant în Comisia specială parlamentară.

Ion Groza va fi președintele acesteia, iar Olga Cebotari – vicepreședinta Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova.

Comisia parlamentară specială va monitoriza și va evalua situația actuală privind politicile de reintegrare, va elabora propuneri și recomandări și va informa Biroul permanent și, după caz, plenul Parlamentului, cel puțin o dată pe semestru, despre activitatea sa și principalele subiecte de actualitate legate de politicile de reintegrare a Republicii Moldova. În activitatea sa, Comisia va colabora cu organizații internaționale specializate în mediere și dialog, precum și cu specialiști din cadrul autorităților competente, al societății civile, mediului academic, parteneri de dezvoltare etc.

Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova a fost votat de 87 de deputați.