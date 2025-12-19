Ion Sturza: La Ceban e primăvară, dar Chișinăul intră în colaps

Fostul premier Ion Sturza lansează un atac frontal la adresa modului în care este administrată capitala Republicii Moldova, avertizând că Chișinăul traversează o criză administrativă profundă, ignorată tacit de toate instituțiile statului. Într-o postare publică, Sturza subliniază importanța strategică a capitalei și acuză degradarea accelerată a guvernării locale, pe fondul blocajelor din Consiliul Municipal și al unui primar pe care îl consideră incapabil să gestioneze orașul.

Pentru a-și argumenta poziția, fostul prim-ministru pornește de la rolul-cheie pe care Chișinăul îl joacă în economia și funcționarea statului.

„Putem oare ignora ce se întâmplă în Chișinău? Capitala Republicii Moldova, cu o populație de aproximativ 700 de mii de locuitori, generează circa 60% din economia națională. Aici sunt concentrate cele mai performante instituții de învățământ, cultură și sănătate, aici își au sediul marile companii și băncile comerciale, aici se formează capitalul uman și financiar al țării. Putem, în aceste condiții, să ignorăm ce se întâmplă în administrarea Chișinăului? Evident că nu”, a asigurat fostul prim-ministru.

În opinia lui Ion Sturza, tocmai această importanță majoră face ca degradarea administrației municipale să fie cu atât mai gravă. El vorbește despre o responsabilitate colectivă, asumată sau tolerată, de toate nivelurile de putere.

„Trebuie să recunoaștem un adevăr incomod: cu suportul tacit sau direct al tuturor, Primărie, Consiliu Municipal, Guvern, partide politice, administrația capitalei se dezintegrează cu pași rapizi”, a adăugat el.

Critica sa se îndreaptă apoi direct spre primarul general Ion Ceban, nu din perspectivă geopolitică, ci strict administrativă și instituțională.

„Avem un primar profund dezechilibrat, mânat de ranchiună, incapabil să găsească compromisuri, uneori nici măcar cu sine însuși. Nu este vorba aici despre suspiciuni geopolitice sau presupuse legături „periculoase”. Este vorba despre o primărie profund coruptă, ineficientă și subordonată unui singur om și unui singur partid”, a mai spus Sturza.

Sturza atrage atenția și asupra blocajului total din Consiliul Municipal Chișinău, pe care îl califică drept o anomalie gravă într-un stat funcțional.

„Consiliul Municipal Chișinău este practic paralizat. De mai bine de un an nu mai poate adopta hotărâri. Peste o mie de proiecte de decizie sunt blocate, inclusiv bugetul municipal. În orice stat funcțional, logica și legea ar impune dizolvarea acestui consiliu și declanșarea alegerilor anticipate”, a spus Ion Sturza.

În contrast cu această situație, fostul premier ironizează mesajele publice ale primarului general și lipsa de reacție a Guvernului.

„În schimb, primarul Ion Ceban ne demonstrează, cu o încăpățânare sfidătoare, prin studiouri de televiziune, că „la el a venit primăvara”. Guvernul nu poate să-și decline responsabilitatea și să joace rolul unei simple „bate” într-o confruntare care nici măcar nu mai poate fi numită politică. Este o criză administrativă, instituțională și morală”, a scris fostul premier.

Ion Sturza afirmă că actualul model de administrare a capitalei este epuizat și avertizează că nici adversarii politici ai lui Ceban nu ar trebui să se lase amăgiți de conjunctură.

„Experimentul „Ion Ceban – primar” s-a epuizat. Chișinăul are nevoie de un restart: de o administrație funcțională, transparentă și capabilă să guverneze un oraș care este, de facto, motorul Republicii Moldova. Dar să nu-și facă iluzii nici cei care, din oportunism sau interes politic, se „încălzesc” împingând trenul la vale. Chișinăuienii votează pe contrasens, detestând aroganța și disprețul față de oraș și cetățeni”, a conchis Ion Sturza.