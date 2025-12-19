Vasile Costiuc semnează alături de socialiști și comuniști, deși excludea orice colaborare cu exponenții proruși

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cunoscut pentru discursul său unionist și anti-socialist, se regăsește în ultimele zile printre semnatarii mai multor inițiative comune ale opoziției parlamentare, alături de Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și alte formațiuni considerate pro-ruse.

Costiuc și ceilalți membri ai fracțiunii pe care o conduce au semnat o inițiativă a opoziției parlamentare privind crearea unei comisii speciale pentru investigarea activității platformelor investiționale. Documentul a fost făcut public de socialistul Dodon, și este susținut inclusiv de fracțiunile Partidului Nostru, PCRM și Blocului „Alternativa”.

Vasile Costiuc a sprijinit, astăzi, alături de socialiști, comuniști și alți deputați ai opoziției, inițierea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Nu este pentru prima dată când liderul Partidului „Democrația Acasă” apare printre semnatarii unor documente comune cu aceste formațiuni. Săptămâna trecută, Costiuc a semnat o declarație a opoziției prin care era „condamnată ferm tentativa PAS de a modifica regulamentul Parlamentului și de a restrânge drepturile deputaților”. Și de această dată, semnătura sa s-a regăsit alături de cele ale lui Igor Dodon, Diana Caraman (PCRM) și Gaik Vartanean (Blocul „Alternativa”).

Aceste acțiuni apar în contrast cu pozițiile publice asumate anterior de Costiuc. În trecut, acesta a participat la proteste împotriva fostului președinte Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor. Mai mult, pe 24 mai 2022, în timpul perchezițiilor desfășurate la domiciliul lui Dodon, Costiuc s-a luat la bătaie cu un susținător al acestuia, fiind necesară intervenția carabinierilor.

De asemenea, într-o emisiune difuzată de postul TV N4, liderul Partidului „Democrația Acasă” excludea categoric orice posibilitate de colaborare politică cu socialiștii și comuniștii:

„Niciodată! Eu, categoric, sunt anti-comunist de când mă țin minte, de la facultate. Iar Dodon și cu toată cealaltă brigadă a lor, cu Zinaida Petrovna și cu Voronin, fac parte din cei care ne-au călcat în picioare zece ani la rând și, după care, încă zece ani. Ăștia trebuiau să dispară din politică și să fie dați pe mâna judecății. Păcat că dosarul «Bahamas”, dosarul „Kuliok” bat pasul pe loc”, susținea cândva „unionistul” Costiuc.