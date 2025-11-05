„Aplaudă doar guvernarea și-i trece sub tăcere orice greșeală”. Stoianov dă de pământ cu Lungu, după scandalul cu Crețu și Ceban: Cine e ipocrit aici?

Actrița Alina Stoianov a intervenit în scandalul dintre Emilian Crețu și Cătălin Lungu, după ce prezentatorul TV a participat la o acțiune de plantare a copacilor alături de primarul capitalei, Ion Ceban. „Cu tot respectul, dar a devenit cam obraznică această atitudine de „judecător moral””, a scris Stoianov pe rețele.

„Cătălin Lungu, din nou, decide cine are voie să se asocieze, fotografieze cu primarul și cine nu. A mai făcut-o și cu Cristi Aldea Teodorovici, atunci când primăria a comemorat moartea părinților, a mai contactat părinți sa le zică cu cine s-a cânte fiica lor și cu cine nu. Cu tot respectul, dar a devenit cam obraznică această atitudine de „judecător moral””, a scris actrița.

Actrița a precizat că Emilian Crețu nu a propagat niciodată ura și a criticat greșelile indiferent de tabără, în timp ce Lungu „aplaudă doar guvernarea și trece sub tăcere orice greșeală”.

„Cătălin, însă, aplaudă doar guvernarea și trece sub tăcere orice greșeală din partea acesteia. Așa că, sincer, cine e ipocrit aici?

Iar pentru cei care tot repetă că „primarul e pro-război” Nu există nici o dovadă despre asemenea poziție, pare să fie mai mult o convingere a voastra în care credeți cu atâta patimă și desăvârșire

Sunteți penibili! Nu poți cere respect și unitate în timp ce trăiești din ură”, a mai menționat Stoianov.