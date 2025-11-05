Stamate: Văd o problemă nu în cei care „au trăit cu 30 mii lei și sunt bolfoșei”, dar în ministra care a fost responsabilă direct de combaterea evaziunii fiscale

Nu toți sunt încântați de discursul fostei ministre a Finanțelor, deputata PAS, Victoria Belous, din Parlament, care a acuzat reprezentanți ai opoziției că „ar trăi cu 30 de mii de lei pe an, dar sunt destul de bolfoșei”. „A ieșit prost din punctul meu de vedere. Ea a semnalat o problemă de care a fost responsabilă în ultimii ani, mai ales deținând funcții de conducere la FISC și fiind ministru al Finanțelor”, a declarat Olesea Stamate, fostă deputat PAS.

„Mecanisme sunt în legislație, dar dacă era nevoie de adaptat legea că ceva nu ar fi funcționat, putea veni în Parlament să solicite modificări sau putea veni cu proiect de lege la Guvern, dar nu s-a venit și FISC-ul, din câte cunoaștem este destul de pasiv.

Organul de urmărire penală al FISC-ului este foarte pasiv.

Este absolut insuficient ce face FISC-ul pe partea de evaziune fiscală.

Și când vine un fost șef la FISC sau fost ministru al Finanțelor și-i acuză pe unii din opoziție că ar trăit cu 30 de mii de lei și sunt destul de bolfoșei, eu văd o problemă nu în cei care au trăit cu 30 de mii de lei pe an și sunt bolfoșei, dar în ministrul care nu a abordat această problemă pe parcursul mandatului său.

Am discutat cu moldovenii noștri din Irlanda despre legea cash-ului atât de discutată în Moldova – ei mi-au spus că pot face cumpărături în numerar acolo fără limită. Dar, dacă ai făcut o achiziție mai mare, a doua zi îți vine FISC-ul la ușă și te întreabă de unde ai acești bani. Toate sursele legale de venit sunt în registre și totul este la vedere”, a declarat Olesea Stamate.

Și agricultorii moldoveni s-au indignat de declarația Victoriei Belous din Parlament și au acuzat-o de ipocrizie. „Acuzațiile debitate că unii agricultori primesc mai mulți bani din munca altor agricultori incită și mai mult la ură socială și certuri între agricultori, prin care încearcă să creeze diviziuni în rândul comunității agricole și societate”, se menționează într-un comunicat al Asociației Forța Fermierilor.