McDonald’s, nevoit să retragă reclama de Crăciun creată cu ajutorul AI

McDonald’s a încercat să facă publicitate de Crăciun folosind inteligența artificială, dar s-a lovit de reacții negative.

Filiala olandeză a companiei McDonald’s a lansat un clip festiv intitulat „Cel mai groaznic sezon”, creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, dar a fost nevoită să-l retragă după o avalanșă de critici.

În reclama respectivă, Moș Crăciun rămâne blocat în trafic, iar un biciclist cu cadouri alunecă pe zăpadă. Mesajul era simplu: „Supraviețuiește sărbătorilor la McDonald’s”. Totuși, utilizatorii l-au considerat lipsit de suflet: „Această reclamă mi-a stricat spiritul Crăciunului”, a scris un utilizator. „La revedere, inteligență artificială!”, a comentat altul.

Compania și-a cerut scuze: „Am vrut să reflectăm momentele tensionate ale sărbătorilor, dar am înțeles că pentru mulți este cel mai minunat sezon”. Totuși, creatorii clipului au apărat tehnologia: „AI nu înlocuiește creativitatea, ci îi extinde posibilitățile. Zece persoane au lucrat la proiect timp de cinci săptămâni”.

Criticii au replicat: „Dar unde sunt actorii, corul, echipa de filmare? Zece persoane sunt un minim în comparație cu o producție obișnuită”.

Interesant este că Coca-Cola, în ciuda experienței negative de anul trecut, folosește din nou AI în reclamele de sărbători, dar mai precaut, arătând personaje digitale simpatice fără oameni.

Povestea McDonald’s arată că chiar și brandurile mari pot supraestima gradul de acceptare al publicului pentru conținutul generat de AI, mai ales când e vorba de teme emoționale, precum tradițiile de Crăciun. Granița dintre inovație și falsitate s-a dovedit mai subțire decât părea.