Elon Musk a declarat că nu va mai lucra pentru Donald Trump

Elon Musk a declarat într-unul dintre podcasturi că nu ar mai colabora din nou cu președintele SUA, Donald Trump, așa cum a făcut la începutul mandatului său.

Atunci, tehnomiliardarul a preluat conducerea organului creat de Trump, DOGE — Department of Government Efficiency (Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală), a cărui sarcină era reducerea aparatului de stat. Ca rezultat al activității instituției, potrivit lui Musk, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar multe bugete publice au fost reduse.

„Am avut un oarecare succes. Am oprit numeroase tipuri de finanțări care chiar nu aveau sens”, a declarat Musk.

El susține că DOGE a eliminat cheltuieli guvernamentale „inutile” în valoare de 100–200 de miliarde de dolari anual. Totuși, potrivit antreprenorului, nu s-ar mai implica din nou într-o asemenea activitate.

„Aș fi preferat să mă ocup doar de companiile mele. Și atunci nimeni nu ar fi dat foc la mașini”, a adăugat Musk, făcând aluzie la protestele împotriva Tesla.