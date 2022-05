Armata britanică: Numărul soldaților ruși uciși în războiul din Ucraina, similar celui înregistrat de URSS în războiul de 9 ani din Afganistan

În 3 luni de război, Rusia ar fi suferit pierderi în rândul Armatei similare celor înregistrate de Uniunea Sovietică în timpul războiului său de nouă ani din Afganistan, conform evaluării de luni a Ministerului britanic al Apărării, scrie BBC.

Rata ridicată a victimelor poate fi explicată printr-o combinație de tactici slabe, acoperire aeriană limitată, lipsă de flexibilitate și o abordare de comandă pe front care nu a făcut decât să întărească eșecurile și să ducă la repetarea greșelilor, care continuă să crească pe măsură ce ofensiva din Donbas încă rămâne activă.

Totodată, armata britanică mai spune că publicul rus s-a dovedit, în trecut, sensibil în ceea ce privește numărul de victime generate de războaiele declanșate de Moscova, iar pe măsură ce numărul victimelor în rândul armatei ruse continuă să crească pe frontul din Ucraina, nemulțumirea rușilor de rând față de războiul declanșat de Vladimir Putin crește.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2022

