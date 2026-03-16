PAS nu are soluții la criza carburanților. Șoferii, îndemnați să utilizeze rațional produsele petroliere

În contextul situației de alertă în sectorul energetic provocate de războiul din Orientul Mijlociu, ministrul PAS al Energiei, Dorin Junghietu, îndeamnă șoferii să folosească rațional produsele petroliere.

„Totodată, menționăm că reglementările de securitate industrială și antiincendiară interzic vânzarea și păstrarea produselor petroliere în alte recipiente decât cele speciale din metal sau plastic, destinate depozitării produselor petroliere și marcate corespunzător (imprimate pe pereții acestora). Încălcarea acestor reguli poate provoca incendii și explozii”, a notat ministrul.

Dorin Junghietu a mai subliniat că operatorii economici nu au dreptul să limiteze volumul de combustibil vândut unui consumator individual, această interdicție fiind prevăzută expres de cadrul normativ în vigoare.

„Totuși, îndemnăm consumatorii să evite procurările fără strictă necesitate”, a adăugat ministrul.