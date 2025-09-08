Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru

Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?”

Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica – ori de amendă, ori că o să-i ia la armată.

Armata trebuie să fie doar pentru cei care vor cu adevărat să fie militari, după o școală specială. Pentru ei – salarii bune, echipament modern și toate condițiile necesare.

Niciodată nu vom transforma un copil care cântă la vioară, dansează sau pictează într-un infanterist sau artilerist profesionist. Decât să ținem copii flămânzi în cazarme, mai bine câteva mii de soldați profesioniști, bine plătiți și dotați.

E TIMPUL SĂ FIM ÎMPREUNĂ!