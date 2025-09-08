Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Avem dorinţa sinceră de a scoate ţara din criză şi de a o pune pe o cale de dezvoltare normală

Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova (AUR) explică, într-o postare pe rețelele sociale, de ce are încredere că formațiunea din care face parte poate schimba lucrurile în țară.

„AUR este un partid relativ nou, dar de mare perspectivă şi eu consider că, fiind parte a acestei echipe, pot face multe lucruri bune pentru Republica Moldova, în general, şi pentru autonomia găgăuză, în particular”, spune el.

Petr Vlah a reamintit despre reușitele sale în calitate de deputat. „Anterior, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat, am reuşit să fac multe lucruri frumoase pentru autonomia găgăuză. Astfel, în fiecare localitate din Găgăuzia, au fost efectuate lucrări şi alocate mijloace pentru construcţii şi reparaţii a şcolilor, instituţiilor de educaţie preşcolară, a spitalelor, reţelelor de apeduct, pentru alte proiecte de infrastructură. Cel mai important este că atunci Găgăuzia avea relaţii bune cu toţi ambasadorii acreditaţi în Moldova, nu erau arestări la comandă de la centru, persecuţii în raport cu politicienii şi oamenii de afaceri din autonomie. De asemenea, mă mândresc că am fost unul din deputaţii care au votat pentru comerţul liber cu Uniunea Europeană şi pentru regimul fără de vize pentru cetăţenii RM în UE. Sunt lucruri importante, efectul benefic al cărora l-au resimţit din plin cetăţenii, agenţii economici” – relatează politicianul.

El se arată convins că poate continua să facă lucruri bune şi pentru autonomie, şi pentru ţară.

„AUR are programe şi viziuni clare cum să schimbe în bine lucrurile în Republica Moldova, are o echipă profesionistă şi, cel mai important, are dorinţa sinceră de a scoate ţara din criză şi de a o pune pe o cale de dezvoltare normală. Aveţi încredere în noi şi, promit, că nu vă vom dezamăgi. Republica Moldova merită un prezent şi un viitor mai bun şi noi avem capacitatea de a transforma acest vis în realitate!”, subliniază candidatul la funcția de deputat.