Cioc-Maidan: Stadionul și sala de lupte, renovate cu ajutorul României

Copiii și tinerii din Cioc-Maidan, localitate din componența municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, care practică lupte libere și fotbalul vor beneficia de condiții mai bune pentru antrenamente atât într-o sală renovată, cât și pe un teren de sport nou. În prezent, în localitate sunt desfășurate lucrări de modernizare a terenului de fotbal și a sălii de lupte libere, proiect finanțat de Guvernul României prin RoAid – Romanian Agency for International Development.

„Estimăm să finalizăm renovarea sălii de lupte până la vara viitoare, iar lucrările la stadion sperăm să fie încheiate până la începutul iernii, astfel încât terenul să fie pregătit și să poată găzdui meciuri de fotbal din primăvara anului viitor”, a precizat pentru Teleradio-Moldova Oleg Konstandoglo, primarul localității Cioc-Maidan.

Potrivit lui Konstandoglo, administrația locală a depus, în acest an, împreună cu Asociația de Băștinași o cerere pentru a obține finanțare prin intermediul proiectului „DAR 1+3”. Deși proiectul nu a fost aprobat, Ambasada României în Republica Moldova a decis să-l susțină printr-o contribuție financiară.

„Potrivit condițiilor concursului, trebuia să găsim un partener care să aducă și o contribuție. Și ne-a sprijinit Guvernul României, prin Ambasada României în Republica Moldova, prin programul RoAid. Autoritățile române alocă 15 mii de euro. Celelalte fonduri necesare le vom obține noi – cu sprijinul diasporei și din resurse proprii”, ne-a explicat Oleg Konstandoglo.

Proiectul vizează reconstrucția sălii de lupte, aflate lângă stadion. Aici vor fi amenajate vestiare, dușuri pentru sportivi și spații pentru antrenori.

„Stadionul îl vom moderniza din fonduri proprii. În prezent, tehnica lucrează la nivelarea stadionului”, a adăugat primarul.

Potrivit lui Oleg Konstandoglo, recent a fost semnat contractul cu RoAid privind contribuția financiară, iar împreună cu diaspora sunt strânse fonduri pentru începerea lucrărilor de reconstrucție a sălii de lupte.

„Cioc-Maidan este un exemplu de comunitate care se îndreaptă spre standarde europene”, a declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a vizitat localitatea în weekendul trecut.

Menționăm că, în Cioc-Maidan activează două echipe sportive – una de fotbal și una de lupte, fiecare având câte aproximativ 30 de copii.

Recent, localitatea a găzduit un turneu regional de lupte, cu 70 de participanți din Găgăuzia.