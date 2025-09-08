Fermierii din Polonia au blocat granița cu Ucraina

Fermierii polonezi au blocat în weekend punctul de control Medika-Shehyni, potrivit RBC.ua.

Informațiile cu privire la protest au apărut pe pagina de Telegram a Serviciului de Grăniceri de Stat din Ucraina.

„Astăzi, la ora 12:50, protestatarii polonezi au blocat traficul în fața punctului de control Medika (vizavi de Shehyni, în Ucraina). Restricțiile se aplică doar camioanelor și pot dura cel puțin 6 ore”, a menționat Serviciul de Grăniceri de Stat.

Traficul pentru mașini și autobuze a rămas neschimbat, în timp ce 681 de camioane așteptau la coadă pentru a părăsi Ucraina, iar 100 să intre.

„Acțiunea protestatarilor are loc la un kilometru de punctul de control polonez. Vă vom informa suplimentar despre orice modificări sau complicații în trafic”, a adăugat Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei.

În iarna și primăvara anului 2024, polonezii au blocat activ granița cu Ucraina. Manifestațiile au dus la formarea de cozi kilometrice la granițele dintre cele două state.

În plus, fermierii polonezi au blocat unul dintre punctele de control cu ​​Slovacia. Fermierii susțin că protestul a început deoarece produsele agricole din Ucraina și Rusia intră în Polonia pe aceste drumuri.

Ulterior, s-a relatat că autoritățile poloneze au semnat un acord cu fermierii privind subvențiile pentru închiderea temporară a frontierei cu Ucraina pentru tranzitul anumitor produse agricole.

La protestul spontan care a început în jurul orei 11:00 au participat câteva zeci de persoane, potrivit Radio Rzeszow.

„350 de zloți pentru porumb, 550 de zloți pentru grâu este o glumă totală“, au zis fermierii din Podkarpacie.

„Prețurile de achiziție a cerealelor au scăzut la niveluri de acum aproximativ doisprezece ani, în timp ce costurile de producție cresc vertiginos“, a declarat Roman Kondrów, un fermier din Podkarpacka.

„Porumbul crud este contractat pentru 350 zloți pe tonă, grâul este achiziționat pentru de zloți. Acestea sunt tarifele din sezonul 2009-2010, iar costurile de producție de astăzi sunt de 4.000 de zloți pe hectar. Aceasta este sub rentabilitate”, a explicat Roman Kondrów.