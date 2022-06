Armata ucraineană: Rușii atacă Lugansk din nouă direcții. Kremlin: Este inutilă livrarea de noi arme către ucraineni

Statele Unite vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar în valoare de un miliard de dolari și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. De asemenea, și Germania a anunțat că va trimite trei astfel de arme. Un acord privind un nou pachet de asistență militară este așteptat la summitul de la Madrid, peste două săptămâni. Șeful Pentagonului estimează că Ucraina este într-un moment crucial pe câmpul de luptă la Severodonețk, devenit epicentrul bătăliei pentru Donbas. Moscova l-a cucerit în proporție de 80%. Ieri, ucrainenii, depășiți numeric și ca putere de foc, au ignorat ultimatumul rusesc de a preda orașul.

ACTUALIZARE 14.40 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că liderii Franței, Germaniei și Italiei „nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe transporturile de arme către Ucraina” în timpul vizitei lor la Kiev.

În timpul conferinței de presă ținută zilnic la Moscova, Peskov le-a spus reporterilor că Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi ar trebui să-și folosească timpul cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a arunca „o privire realistă asupra stării lucrurilor”.

„Sper că liderii acestor trei state (Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi – n. red) și președintele României nu se vor concentra doar pe sprijinirea Kievului prin pomparea în continuare a Ucrainei cu arme. Acest lucru ar fi absolut inutil și va provoca noi daune țării”, a declarat Dmitri Peskov, citat de The Guardian.

„Este greu să ne așteptăm la negocieri constructive în acest moment, pentru că totul s-a blocat”, a mai spus Peskov, potrivit Reuters.

ACTUALIZARE 13.50 Negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, a declarat că Moscova este gata să reia discuțiile de pace cu Kievul, dar a susținut că încă nu a primit un răspuns la ultimele sale propuneri, relatează agenția rusă de presă Interfax, citată de The Guardian.

Delegațiile ruse și ucrainene au purtat mai multe discuții de la distanță și în persoană de când trupele ruse au invadat Ucraina pe 24 februarie, dar eforturile de a ajunge la o înțelegere au stagnat în mare parte.

Potrivit Interfax, Medinski a spus că Kievul este de vină pentru lipsa de progres a discuțiilor.

ACTUALIZARE 13.00 Armele americane vor ajuta Ucraina să recupereze teritoriul ocupat de ruși, inclusiv Crimeea și Donbas, a declarat pentru CNN ministrul ucrainean al Apărării, Aleksei Reznikov.

„Vom elibera toate teritoriile noastre, toate, inclusiv Crimeea. Crimeea este un obiectiv strategic pentru Ucraina, deoarece este teritoriu ucrainean. Dar ne vom mișca pas cu pas”, a declarat oficialul ucrainean.

Potrivit acestuia, primul pas va fi stabilizarea situației pe teren pentru a preveni noi pierderi în rândul forțelor ucrainene. A doua etapă, spune el, este împingerea forțelor ruse înapoi în pozițiile lor de dinaintea invaziei din 24 februarie. Abia în a treia etapă, vor exista discuții cu partenerii Ucrainei despre „cum să eliberăm teritorii, inclusiv Crimeea”, a mai spus Reznikov.

ACTUALIZARE 12.30 Vânzările de locuinţe în Turcia au urcat în mai cu 107,5%, la 122.768, comparativ cu perioada similară din 2021, arată datele publicate miercuri de Institutul de Statistică, ruşii fiind principalii cumpărători, pentru a doua lună consecutiv, transmite Reuters.

Vânzările către străini au urcat cu 235,7%, principalii cumpărători fiind ruşii, cu 1.275 locuinţe în mai, de la 1.152 în aprilie. Ruşii şi ucrainenii au achiziţionat peste 25% din locuinţele cumpărate de străini.

Ruşii bogaţi investesc în sectoarele imobiliare din Turcia şi Emiratele Arabe Unite, căutând un paradis financiar în urma războiului din Ucraina şi a sancţiunilor occidentale transmite Agerpres.

ACTUALIZARE 12.10 Denis Puşilin, liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, a cerut ca „toate orașele rusești” din Ucraina, inclusiv Odesa, să fie ocupate de forțele pro-ruse. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției de știri din Rusia, RIA Novosti.

„Trebuie să eliberăm toate orașele rusești”, spune Pușilin, răszpunzând unei întrebări despre Odesa. El susține că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să fie dus în fața unui tribunal internațional pentru ceea ce autoproclamatul lider din Donețk consideră a fi „crime de război” în Donbas, potrivit The Guardian.

ACTUALIZARE 11.40 Biroul apărării teritoriale a autoproclamatei Republici Populare Donețk a publicat actualizarea operațională pentru ziua de joi. Separatiștii susțin că acum dețin controlul a 238 de așezări în regiune.

Separatiștii din Donețk mai spun că o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma bombardamentelor efectuate de forțele armate ucrainene în ultimele 24 de ore.

The Guardian precizează că afirmațiile nu au putut fi verificate în mod independent. Rusia este singurul stat membru ONU care recunoaște Republica Populară Donețk ca autoritate legitimă.

ACTUALIZARE 11.26 În timp ce Macron, Scholz, Draghi și Iohannis vizitează Kievul, alerta aeriană pentru bombardamentele a fost activată în majoritatea regiunilor din Ucraina, transmite canalul independent Nexta Tv.

ACTUALIZARE 11.19 Aproximativ 10.000 de civili sunt în continuare prezenţi în oraşul Severodoneţk, oraş-cheie din Donbas pe care trupele ruse încearcă să îl ocupe de mai multe săptămâni, a spus Serghei Gaidai, guvernatorul regiunii Lugansk, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„De aproape patru luni, ei (ruşii) încearcă să controleze Severodoneţk unde, din 100.000 de locuitori, circa 10.000 sunt în continuare acolo, fără a lua în considerare victimele” a spus guvernatorul pe serviciul de mesagerie Telegram.

Potrivit acestuia, „armata rusă pierde zilnic sute de combatanţi, însă găseşte rezerve şi continuă să distrugă Severodoneţk”.

Însă „militarii (ucraineni) continuă să reziste”, a afirmat el.

Severodoneţk se află continuu sub bombardamente, cu lupte în stradă, de mai multe săptămâni. Cele trei poduri care leagă oraşul vecin Lisiciansk sunt distruse.

ACTUALIZARE 11.15 Aproximativ 90.000 de ucraineni sunt încă în Mariupol, orașul-port distrus de bombardamentele rusești, cu acces limitat la electricitate, telefon, internet, apă și asistență medicală, relatează The Guardian.

La o lună de la încheierea asediului asupra oțelăriei Azovstal din Mariupol, care a marcat cucerirea orașului de către ruși, oamenii trăiesc în mare parte izolați de lumea exterioară, cu acces limitat la telefon și internet.

„A fost mai rău decât în iad. Nu există cuvinte pentru a descrie ce am trăit”, a spus Vladimir Korcima, în vârstă de 55 de ani, care a trăit toată viața în Mariupol.

„Nu aveam gaz și electricitate. Doar cei norocoși aveau apă”, a povestit bărbatul care a părăsit orașul la sfârșitul lunii mai.

ACTUALIZARE 11.10 Generalul american Mark Milley, șeful Statului Major Întrunit, afirmă că sistemul de rachete Himars, împreună cu muniția și echipajele instruite, vor fi transferate în Ucraina până la sfârșitul acestei luni, relatează BBC.

Acest lucru înseamnă că în câteva săptămâni vor avea în luptă artilerie cu rachete cu rază lungă de acțiune, spune el.

Generalul Milley – cel mai înalt ofițer militar al președintelui american Joe Biden – a vorbit alături de secretarul apărării Lloyd Austin la sediul NATO din Bruxelles.

Sistemul Himars poate lansa mai multe rachete ghidate cu precizie asupra unor ținte aflate la o distanță de până la 70 km – mult mai departe decât artileria de care dispune în prezent Ucraina.

SUA au declarat anterior că au fost de acord să le furnizeze numai după ce au obținut asigurări din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că armele nu vor fi folosite pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei.

Generalul Milley a declarat că SUA și aliații au instruit 60 de membri ai personalului ucrainean cu privire la Himars, precum și 420 cu privire la obuzierele M777 și alții cu privire la transportoare blindate de trupe și sisteme aeriene fără pilot.

Potrivit acestuia, comunitatea internațională a furnizat 97.000 de sisteme antitanc – mai multe decât tancurile existente în lume.

ACTUALIZARE 10.34 Ucrainenii a reușit, cel mai probabil, să-și retragă o mare parte din trupele care apără orașul Severodonețk, după ce armata rusă a reușit să distrugă toate cele trei poduri care făceau legătura cu acest oraș, informează ministerul britanic al Apărării, în raportul său zilnic, publicat joi, despre situația războiului din Ucraina.

Situația continuă să fie extrem de dificilă pentru forțele ucrainene și civilii la est de râul Siverski Donețk.

