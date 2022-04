Armata ucraineană se pregătește de ”o ultimă bătălie” în Mariupol: „Vă cerem să vă amintiţi de noi cu un cuvânt bun”

Luni, armata ucraineană anunţă că se pregăteşte de ”o ultimă bătălie” – din cauza ”epuizării” muniţiei” – în portul devastat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, un oraş asediat de către armata rusă de peste 40 de zile, relatează AFP.

„Azi (luni) va fi probabil ultima bătălie, pentru că ni se epuizează muniţiile. Unii dintre noi vor muri, alţii vom fi luaţi prizonieri”, scrie într-o postare pe Facebook a 36-a Brigadă a Marinei din cadrul forţelor armate ucrainene.

„Suntem pe cale să dispărem lent”, se arată în acest comunicat. „Nu ştim ce se va întâmpla, dar vă cerem să vă amintiţi (de noi) cu un cuvânt bun”, le cere brigada ucrainenilor.

„Timp de peste o lună, am luptat fără o reaprovizionare cu muniţie, fără hrană, fără apă” şi ”am făcut posibilul şi imposibilul”, afirmă brigada, care regretă lipsa de ajutor ”de la Comandamentul armatei şi de la preşedintele” Volodimir Zelenski.

„Am primit o singură dată 50 de obuze, 20 de mine, rachete antitanc (de tip) NLAW. Nu ni s-a dat nimic altceva. N-au fost decât promisiuni nerespectate”, deplânge brigada, potrivit News.ro.

Rușii susțin că au încercuit Batalionul Azov

Russia Today a publicat o înregistrare video cu avansul forțelor rusești în Mariupol, în care corespondenții de război ruși anubță că trupele ucrainene au fost izolate în cel puțin două grupuri și că Batalionul Azov este complet încercuit.

UAV video from RT showing the extent of Russia’s advance into Mariupol. https://t.co/daGR6aIgf3 pic.twitter.com/SjvrQzW1zB

— Rob Lee (@RALee85) April 11, 2022