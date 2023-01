Armata Ucrainei a primit un nou lot de tancuri dintr-o țară UE

Armata ucraineană a primit un nou lot de tancuri din partea unei țări membre a UE, vehiculele de luptă slovene M-55 S1 fiind acum văzute în dotarea forțelor armate ale Kievului.

Mai multe fotografii în acest sens au fost distribuite de pagina Ukraine Weapons Tracker, administratorii săi notând că, deși tancurile au fost transferate Ucrainei anul trecut, ele au ajuns abia acum în serviciul armatei ucrainene, trupele acesteia desfășurând deocamdată antrenamente cu ele.

„Bineînțeles, date fiind tradițiile locale, putem vedea blocuri de blindaj reactiv Kontakt-1 fiind aplicat cu generozitate”, glumesc administratorii paginii.

#Ukraine: The 28 Slovenian 🇸🇮 M-55S tanks that were transferred to Ukraine last year are now in service with the Ukrainian 47th Brigade, seen here in training.

Of course, given local traditions, Kontakt-1 ERA blocks are already being liberally applied. pic.twitter.com/z13HSQrxR4

