Atac cu drone rusești la granița R. Moldova: Patru explozii și doi oameni morți

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina. Punctul ucrainean de trecere Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot au căzut în apropiere. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, incidentul s-a produs între orele 23:35 și 00:05, în zona punctelor de trecere Tudora, din Republica Moldova, și Starokazacie, din Ucraina. Conform informațiilor transmise autorităților moldovenești de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, iar alte două au căzut în apropierea acestuia, toate pe teritoriul Ucrainei.

Atacul a afectat infrastructura punctului ucrainean, iar activitatea punctului de trecere Tudora–Starokazacie a fost sistată. Starokazacie rămâne, deocamdată, neoperațional.

La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Aproximativ cinci minute mai târziu, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova a auzit patru explozii și a observat lumina produsă de acestea pe teritoriul ucrainean, în direcția Tudora–Starokazacie.

În acel moment, în Ucraina era în vigoare o alertă aeriană.

La ora 01:45, autoritățile ucrainene au informat partea moldovenească despre bilanțul atacului. Două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Deocamdată, cetățenia victimelor nu a fost stabilită.

Poliția de Frontieră precizează că, până în prezent, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru populație.

Autoritățile moldovenești au întreprins măsurile procedurale prevăzute de legislație și continuă să monitorizeze situația, menținând legătura cu instituțiile competente din Ucraina.

Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să se adăpostească într-un loc sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească informațiile oficiale.

Totodată, oamenii sunt avertizați să nu se apropie de eventuale fragmente de aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul Serviciului 112.