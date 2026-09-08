„Stefanco doarme în cabină ca să strângă roada”. Istratii: Nu are dreptul. Costiuc: Dar voi, ca deputați, cu fabrici de beton și contracte de milioane cu statul, aveți?!

Un schimb de replici aprins a avut loc în direct, în timpul unei discuții despre licențierea importului de cereale. Liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a făcut referire la colegul său, deputatul Sergiu Stefanco, despre care a spus că „doarme în cabină” pentru a cultiva roada. La rândul său, deputatul PAS, Dorian Istratii a precizat că activitatea este ilegală și i-a reproșat parlamentarului că, în loc să lucreze în agricultură, ar trebui „să citească legile pe care le votează în Parlament”.

„Și domnul Ivanov, și domnul Stefanco n-au ascuns niciodată că sunt fermieri. Stefanco doarme în cabină și recoltează răsărită”, a declarat Costiuc, în cadrul emisiunii „Rezoomat”, de la Rlive.

„El nu are dreptul. Un moment care trebuie să-l spunem în direct: având în vedere că domnul Ștefanco este deputat, el nu are dreptul să facă activitate economică în cadrul întreprinderii sale”, a intervenit Istratii.

„El face activitate economică cu profit în familie. El nu trebuie să se implice în activitățile economice. Dacă el se implică, înseamnă că este o încălcare a normelor de integritate în acest caz”, a mai declarat deputatul PAS.

Istratii a mai susținut că Stefanco ar fi interpus-o pe soția sa în calitate de persoană care gestionează întreprinderea, însă, în opinia sa, deputatul ar fi cel care desfășoară efectiv activitatea economică.

„Nu trebuie să te duci în cabină să dormi sau să recoltezi, dar să citești legile care ar fi votate mâine în Comisia parlamentară”, a adăugat Istratii.