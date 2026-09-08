Un avion ucrainean a survolat la joasă altitudine orașul Bălți

Un avion de tip Antonov An-32 a fost observat marți, 8 septembrie, survolând municipiul Bălți la o altitudine de aproximativ 1.350 de metri.

Potrivit datelor Flightradar24, aeronava a intrat în spațiul aerian al R. Moldova din direcția României și s-a îndreptat spre Aeroportul Internațional Mărculești, unde a aterizat la ora locală 11:35.

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a precizat că aeronava efectua un zbor pe ruta Cernăuți–Mărculești și dispunea de toate autorizațiile și permisiunile necesare.

Potrivit AAC, zborul a fost autorizat inclusiv prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, iar planul de zbor a fost aprobat în conformitate cu procedurile aplicabile.

În documentația de zbor figura mențiunea „State Emergency Service of Ukraine” – Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.