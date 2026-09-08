Șine ruginite și niciun tren la Cantemir–Fălciu. Ce explicație are Vladimir Bolea

La mai bine de patru luni de la inaugurarea trecerii feroviare Cantemir–Fălciu, niciun tren nu a traversat frontiera pe această rută. Întrebat de ce noua legătură feroviară cu România continuă să stea neutilizată, ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a evitat să indice un termen pentru apariția primelor garnituri și a declarat că este responsabilitatea Căii Ferate din Moldova să identifice agenți economici interesați să transporte mărfuri pe această direcție.

Ministrul și-a concentrat cea mai mare parte a răspunsului asupra situației generale a CFM și a lucrărilor realizate în alte puncte ale rețelei feroviare. Potrivit lui, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a stabilit drept obiectiv ca cei aproximativ 1.150 de kilometri de cale ferată din Republica Moldova să fie funcționali pentru agenții economici.

„Fălciu este un pod care leagă Republica Moldova cu România și este obiectivul Căii Ferate din Republica Moldova să identifice agenți economici ca să înceapă și să inițieze acest gen de activități”, a declarat Bolea.

Bolea a invocat în acest context reabilitarea stației Prut-1, despre care a afirmat că a generat deja aproximativ 7 milioane de lei venituri pentru Calea Ferată din Moldova.

Ministrul a mai spus că reabilitarea infrastructurii a permis transportarea pe calea ferată a mii de tone de materiale utilizate de companiile implicate în construcția drumurilor, ceea ce a adus venituri suplimentare întreprinderii feroviare.

De asemenea, acesta a menționat lucrările la infrastructura feroviară din sudul țării și posibilitatea utilizării liniilor pentru transportul cerealelor.

În pofida acestor explicații, la întrebarea cu privire la situația concretă de la Cantemir–Fălciu ministrul nu a anunțat existența vreunui contract de transport, a unui operator interesat sau a unei date la care primul tren ar urma să traverseze podul.

Trecerea feroviară Cantemir–Fălciu a fost inaugurată la 22 aprilie și a fost prezentată drept o nouă conexiune strategică între Republica Moldova și România. La peste patru luni distanță însă, fotografiile de la Fălciu arată șine acoperite de rugină și vegetație crescută printre traverse.

Suprafața de rulare a șinelor este brun-roșiatică și nu prezintă aspectul lucios specific unei linii utilizate frecvent, iar de la inaugurarea trecerii niciun tren marfar nu a traversat frontiera pe această rută.