Politica fiscală pentru 2027, aprobată de Guvern: Taxe și impozite modificate, restanțe recuperate direct din conturi și TVA de 20% la gaz și energie

Guvernul a aprobat astăzi, în ședință extraordinară, proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2027, document care a stârnit controverse și care a fost examinat fără consultări publice și urmează să fie transmis Parlamentului.

Guvernul a aprobat astăzi proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe modificări ale taxelor și impozitelor, inclusiv majorarea unor impozite, dar și noi reguli pentru recuperarea datoriilor fiscale.

Una dintre prevederi îi permite Serviciului Fiscal de Stat să recupereze anumite restanțe direct din conturile bancare ale persoanelor fizice.

Totodată, proiectul prevede modificări ale mai multor taxe și impozite, precum și schimbări în modul de impozitare a unor venituri.

Potrivit Victoriei Belous, accizele vor crește cu 10% pentru majoritatea mărfurilor la care se aplică, iar în cazul motorinei majorarea va fi de 20%. Totodată, vor fi introduse accize și pentru mașinile electrice, în timp ce pentru vehiculele electrice, hibride și plug-in vor fi prevăzute anumite facilități.

TVA pentru gaz și energia electrică va fi plafonat după încheierea sezonului rece din 2027, în funcție de o anumită limită de consum.